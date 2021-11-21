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Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi - Son Dakika

Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi

21.11.2021 18:34

Antalya'da düzenlenen 43. Hülya Avşar Cup isimli tenis turnuvası, yapılan final maçlarıyla tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen 43. Hülya Avşar Cup isimli tenis turnuvası, yapılan final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ve 6 gün süren turnuvada erkekler ve kadınlarda 25 kategoride yaklaşık 300 tenisçi mücadele etti.

Turnuvada, yeni başlayanlar kategorisinde Dilek Tanyeli, 18 yaş üstü tek kadınlarda Sinem Oğuz, 30 yaş üstü tek kadınlarda Nurhayat Öğüş, 35 yaş üstü tek kadınlarda Özlem Ateş, 40 yaş üstü tek kadınlarda Tatiana Özel, 45 yaş üstü tek kadınlarda Ezgi Hançer, 50 yaş üstü tek kadınlarda Hatice Yaveri, 55 yaş üzeri tek kadınlarda ise Serpil Yıldırım birinci oldu.

Tek erkeklerde, yeni başlayanlar kategorisinde Ali Fenercioğlu, 18 yaş üstünde Mert Can Mermer, 30 yaş üstünde Çağlar Özbek, 35 yaş üstünde Turgut Korkut, 40 yaş üstünde Uğur Öz, 45 yaş üstünde Erdal Güneş, 50 yaş üstünde Cansel Elçin, 55 yaş üstünde Remzi Pekün, 60 yaş üstünde Celalettin Bacanlı ve 65 yaş üstünde Muzaffer Çırak şampiyon oldu.

Turnuvada 35 yaş üstü çift kadınlarda Hayat Üstün-Özlem Ateş, 45 yaş üstü çift kadınlarda Hatice Yaveri-Tatiana Özel, 35 yaş üstü çift erkeklerde Turgut Korkut-Uğur Öz, 45 yaş üstü çift erkeklerde Oğuz Baharlı-Salih Alagöz, 55 yaş üstü çift erkeklerde Celalettin Bacanlı-Remzi Pekün, 35 yaş üstü karışık çiftlerde Cengiz Burnik-Burcu Karababa il 45 yaş üstü karışık çiftlerde Aladdin Kürkçü-Zeynep Canan birinciliği elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri sanatçı Hülya Avşar tarafından verildi.

Ödül törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

Federasyon başkanı Durmuş, basın mensuplarına, tenis ve spor turizminin yaygınlaşması açısından bu tür turnuvaların çok önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Durmuş, "Tenisin 81 ilde sokaklarda oynanabilir hale gelmesini, bu tür turnuvalarla hızlandırıyoruz. Bundan sonra da bu tür organizasyonlar yapacağız." diye konuştu.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Şahin ise akademilerinde 40 çocuğa tenis eğitimi verdiklerini kaydetti.

Akademide eğitim görmüş 6 çocuğun milli takıma girdiğine dikkati çeken Şahin, "Teniste dünya çapında önemli bir yol alabilirsek, hem tenis oynayan çoğalacak hem de yeni yetenekler çıkacak. Türkiye'nin tenis anlamında adını duyurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi
Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi
Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi
Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi
Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi

Hülya Avşar, Antalya, Türkiye, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tenis: 43. Hülya Avşar Cup sona erdi - Son Dakika


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