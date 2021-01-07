Tenis: Antalya Açık

Öte yandan, ata tabloya kalabilme mücadelesi veren Türk sporcu Mert Naci Türker ise eleme finalinde Çekyalı rakibi Michael Vrbensky'ye 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenilerek elendi.

Milli raket, 2. turda dünya sıralamasında 40. durumda bulunan 6 numaralı seri başı Gürcü sporcu Nikoloz Basilaşvili ile karşılaşacak.

Çelikbilek, rakibini 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta ana tablo maçları bugün başlayan organizasyonun 1. turunda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Polonyalı Kacper Zuk ile karşılaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta Türk sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.

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