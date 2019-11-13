Son Dakika Haberleri: Tenis: ATP Finalleri
Son Dakika Spor Tenis: ATP Finalleri - Son Dakika Spor

Tenis: ATP Finalleri

6 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.

Tenis: ATP Finalleri, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 3. gününde Dominic Thiem, Novak Djokovic'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.

2'de 2 yapan Thiem böylece 2019 ATP Finalleri'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu.

Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Novak Djokoviç, İngiltere, Londra, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
Ekrem İmamoğlu: Boğaz yönetmeliği boğazlarında kalır, yutkunamazlar Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in sakatlığı korku yarattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis: ATP Finalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]