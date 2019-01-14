Son Dakika Haberleri: Tenis: Avustralya Açık

Tenis: Avustralya Açık

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 9 numaralı seribaşı John Isner elendi.

Tenis: Avustralya Açık, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 9 numaralı seribaşı John Isner elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Erkeklerin 22 numaralı seribaşı Roberto Bautista ile Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden şu an klasmanın 229. sırasında yer alan Andy Murray arasındaki ilk tur mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu.

İlk iki seti 6-4 alan Bautista, 2-0 öne geçti. Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, seyircinin desteğiyle sonraki setleri 7-6 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Final setinin 3. oyununda servis kıran Bautista, kontrolü yeniden eline aldı ve seti 6-2, 4 saat 9 dakika süren karşılaşmayı da 3-2 kazanarak 2. tura yükseldi.

Kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenis oynamakta zorlandığını, hatta Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini açıklayan Murray'nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı.

Dünya sıralamasının 97. basamağındaki Reilly Opelka, 3-1 yendiği 9 numaralı seribaşı John Isner'i ilk turda turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Roger Federer, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ise yollarına devam etti.

Son şampiyon Wozniacki tur atladı

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, unvanını korumaya geldiği turnuvadaki ilk maçında, dünya 52 numarası Alison van Uytvanck'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Kadınların 2 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da 2. tura çıktı.

Djokovic ve Halep korta çıkacak


Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Mitchell Krueger, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kaia Kanepi ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Magda Linette mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Spor
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