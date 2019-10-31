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Tenis: WTA Finalleri

7 saat önce

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 5. gününde Ashleigh Barty ve Belinda Bencic yarı finale çıkmaya hak kazandı.

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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 5. gününde Ashleigh Barty ve Belinda Bencic yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 5. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.

Dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty, 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 28 dakika süren mücadelede 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Barty, Kırmızı Grup'ta yarı finale çıkan ilk isim oldu.

Bertens yarıda bıraktı

Gruptaki diğer maç ise turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'nın yerine dahil olan Hollandalı Kiki Bertens ile İsviçreli Belinda Bencic'i karşı karşıya getirdi.

Mücadelenin ilk seti Bencic'in 7-5 üstünlüğüyle bitti. İsviçreli raket 2. seti de 1-0 önde götürürken Bertens sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı ve Bencic, Barty'den sonra yarı finale çıkan diğer isim oldu.

Organizasyonda yarın Mor Grup'ta Bianca Andreescu-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova- Simona Halep maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alan sporcular, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ashleigh Barty, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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