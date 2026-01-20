Tennis 4 ALL Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tennis 4 ALL Projesi Başladı

Tennis 4 ALL Projesi Başladı
20.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu'nun önderliğinde, kapsayıcı tenis için Erasmus+ destekli proje toplantısı yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu'nun desteklediği TENNIS 4 ALL (Herkes İçin Tenis) projesinin paydaşları "başlangıç toplantısında" buluştu.

Avrupa genelinde kapsayıcı ve sürdürülebilir tenis modelinin uygulanması, engelliler, gençler ve dezavantajlı gruplar için tenise erişilebilirliğin artırılması, dijitalleşme ve çevre dostu kulüp yapılarının geliştirilmesi ve Türkiye'den çıkacak iyi uygulama örneklerinin Avrupa'ya yayılmasını amaçlayan projenin başlangıç toplantısı, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, toplantının sunum oturumundaki konuşmasında, iki yıl sürecek bir yolculuğa adım attıklarını belirterek "Sizlerin de değerli katılımlarıyla daha önce çizilmiş çerçevenin içini doldurmaya başlayacağız. Prensip olarak zaten proje bazlı çalışan bir federasyonuz. Projeleri çok seviyoruz. Bu bizim ilk Avrupa Birliği (AB) projemiz, Erasmus+ projemiz. Bunun dışında iki projemiz daha var: "Safe Tennis" (Güvenli Tenis) ve "Benchmarking for Safeguarding and Sustainability" diğer iki AB projemiz. Herkes İçin Tenis projesine dönersek; üç sacayağına dayanıyor: Kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Kapsayıcılık noktasında özellikle dezavantajlı kesimlerden gelen gençler, engelliler, mültecilerin tenise erişimini sağlamak bizim öncelikli hedefimiz. Bir diğer konu başlığı sürdürülebilirlik. Ekolojik dengenin sağlanması, gerek tesislerle gerek güdülen diğer politikalar vesilesiyle karbon ayak izinin azaltılması bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşme de artık günümüzün olmazsa olmazı biliyorsunuz. Özellikle dijital enstrümanların kullanılması, çevrimiçi eğitimler ya da yapay zeka destekli mobil uygulamaların kullanılması önem kazanıyor bu proje çerçevesinde. Aslında her şeyimiz var: Güçlü bir konsorsiyum, güçlü bir iş birliği, güzel bir çerçeve, fonumuz, iş birliği niyetimiz. Yolumuz açık olsun diyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii böyle projelerin hem ulusal hem uluslararası platformlarda hayata geçmesi ancak böylesine güzel, renkli, her renkten paydaşın katıldığı oluşumlarla mümkün. O yüzden de çok çok değerli." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ümran Başar ise "Erasmus+ Spor, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil aynı zamanda kapsayıcılığın, eşitliğin ve Avrupa değerlerinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu bizlere gösteriyor. Herkes İçin Tenis projesi de tenis gibi belirli çevrelerle sınırlı algılanan bir branşı, herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Türkiye'nin bu projede aktif ortak olarak yer alması da bizler için gurur verici. Bizler bütün federasyonlar, il müdürlükleri, kulüpler için Erasmus+ Spor bilgilendirme günleri yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki bazı federasyonlarımız bu konuda bir adım öndeler. Tenis Federasyonu da bunlardan biri. Çok çalışan bir ekibi, vizyoner bir başkanı olması hasebiyle çok başarılı işlere imza atacaklarını şimdiden görebiliyoruz. Yeni fikirlerin doğduğunu, güçlü iş birliklerinin temellerinin atıldığı verimli, başarılı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Projeye emek veren tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte 'Spor herkes içindir' ilkesini daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tam adı "Herkes İçin Tenis: Tenisin Avrupa'da Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Gelişimi" olan projenin ortakları arasında TTF'nin yanı sıra İspanya'dan Yenilik, Girişimcilik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği (INNETICA), Romanya'dan Dunarea de Jos Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yer alıyor.

Projenin başlangıç toplantısı, hedefler, Avrupa'daki paydaşlara etkisi ve yol haritası üzerine düzenlenecek oturumlarla yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Tenis, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tennis 4 ALL Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:17:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tennis 4 ALL Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.