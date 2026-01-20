Tennis 4 ALL Projesi Başladı

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu'nun desteklediği TENNIS 4 ALL (Herkes İçin Tenis) projesinin paydaşları "başlangıç toplantısında" buluştu.

Avrupa genelinde kapsayıcı ve sürdürülebilir tenis modelinin uygulanması, engelliler, gençler ve dezavantajlı gruplar için tenise erişilebilirliğin artırılması, dijitalleşme ve çevre dostu kulüp yapılarının geliştirilmesi ve Türkiye'den çıkacak iyi uygulama örneklerinin Avrupa'ya yayılmasını amaçlayan projenin başlangıç toplantısı, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, toplantının sunum oturumundaki konuşmasında, iki yıl sürecek bir yolculuğa adım attıklarını belirterek "Sizlerin de değerli katılımlarıyla daha önce çizilmiş çerçevenin içini doldurmaya başlayacağız. Prensip olarak zaten proje bazlı çalışan bir federasyonuz. Projeleri çok seviyoruz. Bu bizim ilk Avrupa Birliği (AB) projemiz, Erasmus+ projemiz. Bunun dışında iki projemiz daha var: "Safe Tennis" (Güvenli Tenis) ve "Benchmarking for Safeguarding and Sustainability" diğer iki AB projemiz. Herkes İçin Tenis projesine dönersek; üç sacayağına dayanıyor: Kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Kapsayıcılık noktasında özellikle dezavantajlı kesimlerden gelen gençler, engelliler, mültecilerin tenise erişimini sağlamak bizim öncelikli hedefimiz. Bir diğer konu başlığı sürdürülebilirlik. Ekolojik dengenin sağlanması, gerek tesislerle gerek güdülen diğer politikalar vesilesiyle karbon ayak izinin azaltılması bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşme de artık günümüzün olmazsa olmazı biliyorsunuz. Özellikle dijital enstrümanların kullanılması, çevrimiçi eğitimler ya da yapay zeka destekli mobil uygulamaların kullanılması önem kazanıyor bu proje çerçevesinde. Aslında her şeyimiz var: Güçlü bir konsorsiyum, güçlü bir iş birliği, güzel bir çerçeve, fonumuz, iş birliği niyetimiz. Yolumuz açık olsun diyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii böyle projelerin hem ulusal hem uluslararası platformlarda hayata geçmesi ancak böylesine güzel, renkli, her renkten paydaşın katıldığı oluşumlarla mümkün. O yüzden de çok çok değerli." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ümran Başar ise "Erasmus+ Spor, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil aynı zamanda kapsayıcılığın, eşitliğin ve Avrupa değerlerinin güçlü bir taşıyıcısı olduğunu bizlere gösteriyor. Herkes İçin Tenis projesi de tenis gibi belirli çevrelerle sınırlı algılanan bir branşı, herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Türkiye'nin bu projede aktif ortak olarak yer alması da bizler için gurur verici. Bizler bütün federasyonlar, il müdürlükleri, kulüpler için Erasmus+ Spor bilgilendirme günleri yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki bazı federasyonlarımız bu konuda bir adım öndeler. Tenis Federasyonu da bunlardan biri. Çok çalışan bir ekibi, vizyoner bir başkanı olması hasebiyle çok başarılı işlere imza atacaklarını şimdiden görebiliyoruz. Yeni fikirlerin doğduğunu, güçlü iş birliklerinin temellerinin atıldığı verimli, başarılı bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Projeye emek veren tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte 'Spor herkes içindir' ilkesini daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tam adı "Herkes İçin Tenis: Tenisin Avrupa'da Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Gelişimi" olan projenin ortakları arasında TTF'nin yanı sıra İspanya'dan Yenilik, Girişimcilik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği (INNETICA), Romanya'dan Dunarea de Jos Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yer alıyor.

Projenin başlangıç toplantısı, hedefler, Avrupa'daki paydaşlara etkisi ve yol haritası üzerine düzenlenecek oturumlarla yarın tamamlanacak.