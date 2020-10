Tenor Bülent Bezdüz Sofya'da festival açılışı yaptı - SOFYA - Son Dakika

Piyanist Lüdmil Angelov ile röportaj

SOFYA (AA) – Başkent Sofya'nın Şehir Sanat Galerisinde sanat severlerini bir araya getiren Uluslararası Piano Extravaganza Müzik Festivali ünlü Türk tenor Bülent Bezdüz'ün sahne aldığı konseri ile açıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği desteği ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının sponsorluğu ile düzenlenen konserde Türk, Alman ve İtalyan eserlerinden oluşan bir repertuvarla Bezdüz üç kez bis yaptı ve ayakta alkışlandı.

Piyanoda Bulgaristan'ın ünlü piyanist Lüdmil Angelov'un eşliğinde sunulan konserin sonunda Bezdüz'ün okuduğu "Nazende Sevgilim" türküsü izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konserin başında bir konuşma yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, "Kovid 19 salgını nedeniyle evimizde kapalı beklerken canlı sanata hasret kaldık. Kültürel etkinliklerinin de sınırlandırıldığı hüsün dolu bir ilkbahar ve yaz döneminden sonra nihayet yeniden canlı sanata kavuşabildik." dedi.

-"Konserler devam edecek"

AA'ya konuşan tenor Bülent Bezdüz, dünyanın ve Türkiye'nin bir salgının pençesinde boğuştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada da böyle salgınlar önce sanatı vurur. Biz buna rağmen 'Show must go on', yani konserler devam etmeli dedik. Türkiye ile Bulgaristan arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarını bir köprü gibi düşünün, sanatla tekrardan bu köprüyü pekiştiriyoruz ve bunda Türkiye Büyükelçiliğinin göstermiş olduğu destek sponsorluğu da bu festivale beni ayrıca çok mutlu etti."

Festivalin Artistik Direktörü Lüdmil Angelov da Fistivalin 2020'de kutlanan 10. yıldönümünde dünyaca ünlü Türk tenor Bülent Bezdüz'ün konseri ile açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu paylaştı.

Angelov, "Bu sanatçının ev sahipliğini yaparak, klasik müziğe susamış olan dinleyicilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sofya Belediyesinin resmi yıllık kültürel etkinlikler takviminde yer alan Piano Extravaganza Festivali, başkentin çeşitli sanat merkezlerinde 21 Ekime dek sürecek.