TEPEDEKİ EVİNE KOLAY ULAŞIM İÇİN VAGONLU RAYLI SİSTEM KURDU - Son Dakika

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde Ali Rıza Yıldız (88) araç yolu olmayan evine döşediği 120 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor. Vagona binen Yıldız, 5 dakika süren yolculukla tepedeki evinden kolayca inip çıkıyor.

İlçenin Hüseyin Hoca Köyü'nde yaşayan Ali Rıza Yıldız bir tepede yer alan evlerine 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız yaya inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu. Çay bahçesinin ortasına demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Yıldız, tekerlekli vagonu da raylara yerleştirdi. Bölgede varangel olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı. Yıldız'ın uzaktan kumanda ile de çalışan raylı sistemli ulaşım yolculuğu 25 yıldır sürüyor.

'2 AYDA KURDUM'

Raylı sitemin kuran Ali Rıza Yıldız 'Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Bende Ankara'da yaşadım uzun yıllar. Orada raylı sistemlerle yolculuğum aklıma geldi. Bu sistemi 2 ayda kurdum. Önce eve malzeme taşıdık şimdi ulaşım içinde güvenle kullanıyoruz. Araç yolumuz var ama biz yinede bu sistemi kullanıyoruz' diye konuştu.

'ÇOK GÜVENLİ'

Eşi Harbiye Yıldız ise 'İlk başlarda binmek için tereddüt ettim. Ama şimdi korkmadan biniyorum. Çok güvenli. Hiçbir sorun olmadı. İlk başta uzaktan kumanda yoktu. Şimdi uzaktan kumadan ile kimseye ihtiyaç kalmadı. Eve kolayca inip çıkıyoruz' dedi.

Çiftin komşusu Yaşar Güveli de 'Bana çok ilginç geldi. Bizim havadan giden varangel dediğimiz teleferiklerin buda yerden gideni. Ben de bazen çay taşımak için kullanıyorum' ifadesini kullandı.