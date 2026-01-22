Tepekent Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutulduğunu belirterek, "300 milyon lira yatırımla, 3 bin 300 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak bu proje, 4 bin 706 kişiye istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü (DSİ) etiketleyerek, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

