Tepeleri karla kaplı Ardahan'ın Posof ilçesinde meralarda çiçek açtı - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinin tepeleri karla kaplı iken meralarında ise bahar çiçekleri açtı.

Gürcistan'a komşu ilçede, tepelerde hala erimeyen karlarla meralarda açan farklı renklerdeki bahar çiçeklerinin görüntüsü ayrı bir güzellik oluşturdu.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AA muhabirine, ilçenin doğal yapısıyla Anadolu'nun şirin ilçelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en kuzeydoğusunda yer alması dolayısıyla ilçenin yeterince bilinmediğini ifade eden Ulgar, şöyle konuştu:

"Bu yıl her ne kadar kış uzun sürse de artık doğa canlandı. İnsanlar çiçek açan ağaçları, farklı renk tonlarına bürünen örtüsü ve yeşilliğe gömülmüş ilçeyi görmek istiyor. İnsanlar buradaki temiz havayı solumak ve doğayı yaşamak istiyor. Biz de özellikle bu manzaranın bilinmesi için insanları buraya davet ediyoruz."

Ulgar, Posof'ta bitki örtüsünün sonbahara kadar rengarenk olacağını sözlerine ekledi.