Tepki çeken ''Domuz eti'' sahnesi için RTÜK'e başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepki çeken ''Domuz eti'' sahnesi için RTÜK'e başvuru

Haberin Videosunu İzleyin
Tepki çeken \'\'Domuz eti\'\' sahnesi için RTÜK\'e başvuru
18.02.2026 18:19  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tepki çeken \'\'Domuz eti\'\' sahnesi için RTÜK\'e başvuru
Haber Videosu

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, ATV'de yayınlanan ''Aynı Yağmur Altında'' dizisi hakkında inceleme talebinde bulundu. Taşcı, dizinin ilk iki bölümünde dini kimlikler ve yaşam tarzları üzerinden karşılıklı aşağılayıcı ve kışkırtıcı ifadeler kullanıldığını, bu sahnelerin toplumsal kutuplaşmayı artırabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, ATV'de ekrana getirilen 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizideki 'kışkırtıcı' ifadelerle ilgili inceleme yapılması için RTÜK Başkanlığı'na başvurdu. Başvurusunda dizinin ilk bölümünde ve ikinci bölümlerinde yer alan bazı sahnelerin deşifresine yer veren Taşcı, "Dizinin ilk bölümünde toplu taşıma aracında geçen sahnede, kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın kısa sürede dini kimlikler, eğitim sistemi ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakaret ve ötekileştirmeye dönüştüğü görülmüştür" dedi.

"DOMUZ ETİ YEMEĞİNİN GETİRİLMESİ..."

Dizinin ikinci bölümde ise aile yemeği sahnesinde masaya "Roasted Pork" (domuz eti) yemeğinin getirilmesi üzerine dini hassasiyetler üzerinden tartışma yaşandığını belirten Taşcı, "Sahnede; 'Hepimiz Müslümanız sonuçta tabaklarımızda haram bir yemeğe yer yok', 'Hristiyan gelinin bile senden saygılı', 'Domuza gelene kadar binbir türlü haram yediğiniz var' şeklinde ifadeler kullanılmış; dini inanç ve yaşam tarzı üzerinden karşılıklı itham ve yargılayıcı söylemlere yer verilmiştir. Söz konusu sahnede de dini değerler ve inanç tercihleri üzerinden tarafların birbirini aşağılayan, dışlayan ve kutuplaştıran bir dil kullandığı; dramatik kurgu içerisinde verilmekle birlikte, toplumsal hassasiyetleri kışkırtıcı ve tahrik edici içeriklerin yoğun şekilde ekrana taşındığı görülmektedir. Dizinin her iki bölümünde, laikleri dinsiz ve dindar karşıtı gibi gösterme çabası bilinçli ve ısrarlı bir şekilde ekrana yansıtılmaktadır. Kışkırtıcı ve tahrik edici sahnelerinin Ramazan ayında ekrana getiriliyor olmasının da özel olarak değerlendirilmesi ve Üst Kurul tarafından incelenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Dizinin yayınlanan bölümleri incelendiğinde, toplumsal ayrışmayı tetikleyici ve tahrik edici olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞILAYICI VE KIŞKIRTICI"

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, başvurusunda şunları kaydetti: "Somut olayda, hem ilk bölümde hem de ikinci bölümde dini kimlikler ve yaşam tarzları üzerinden karşılıklı aşağılayıcı, kışkırtıcı ve toplumsal kutuplaşmayı artırabilecek ifadelerin yer aldığı; bu yönüyle yayın içeriğinin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın ilkeleri kapsamında değerlendirilmelidir. Bu itibarla söz konusu dizinin 09.02.2026 ve 16.02.2026 tarihlerinde yayımlanan ilk ve ikinci bölümlerinin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri kapsamında incelenmesi, ilgili uzmanlar tarafından raporlandırılması ve konunun ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması hususunu arz ederim."

Kaynak: ANKA

İlhan Taşcı, Televizyon, İnceleme, Magazin, Medya, Yaşam, Atv, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tepki çeken ''Domuz eti'' sahnesi için RTÜK'e başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:14:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tepki çeken ''Domuz eti'' sahnesi için RTÜK'e başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.