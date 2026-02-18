Tepki çeken \'\'Domuz eti\'\' sahnesi için RTÜK\'e başvuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, ATV'de ekrana getirilen 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizideki 'kışkırtıcı' ifadelerle ilgili inceleme yapılması için RTÜK Başkanlığı'na başvurdu. Başvurusunda dizinin ilk bölümünde ve ikinci bölümlerinde yer alan bazı sahnelerin deşifresine yer veren Taşcı, "Dizinin ilk bölümünde toplu taşıma aracında geçen sahnede, kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın kısa sürede dini kimlikler, eğitim sistemi ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakaret ve ötekileştirmeye dönüştüğü görülmüştür" dedi.

"DOMUZ ETİ YEMEĞİNİN GETİRİLMESİ..."

Dizinin ikinci bölümde ise aile yemeği sahnesinde masaya "Roasted Pork" (domuz eti) yemeğinin getirilmesi üzerine dini hassasiyetler üzerinden tartışma yaşandığını belirten Taşcı, "Sahnede; 'Hepimiz Müslümanız sonuçta tabaklarımızda haram bir yemeğe yer yok', 'Hristiyan gelinin bile senden saygılı', 'Domuza gelene kadar binbir türlü haram yediğiniz var' şeklinde ifadeler kullanılmış; dini inanç ve yaşam tarzı üzerinden karşılıklı itham ve yargılayıcı söylemlere yer verilmiştir. Söz konusu sahnede de dini değerler ve inanç tercihleri üzerinden tarafların birbirini aşağılayan, dışlayan ve kutuplaştıran bir dil kullandığı; dramatik kurgu içerisinde verilmekle birlikte, toplumsal hassasiyetleri kışkırtıcı ve tahrik edici içeriklerin yoğun şekilde ekrana taşındığı görülmektedir. Dizinin her iki bölümünde, laikleri dinsiz ve dindar karşıtı gibi gösterme çabası bilinçli ve ısrarlı bir şekilde ekrana yansıtılmaktadır. Kışkırtıcı ve tahrik edici sahnelerinin Ramazan ayında ekrana getiriliyor olmasının da özel olarak değerlendirilmesi ve Üst Kurul tarafından incelenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Dizinin yayınlanan bölümleri incelendiğinde, toplumsal ayrışmayı tetikleyici ve tahrik edici olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"AŞAĞILAYICI VE KIŞKIRTICI"

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, başvurusunda şunları kaydetti: "Somut olayda, hem ilk bölümde hem de ikinci bölümde dini kimlikler ve yaşam tarzları üzerinden karşılıklı aşağılayıcı, kışkırtıcı ve toplumsal kutuplaşmayı artırabilecek ifadelerin yer aldığı; bu yönüyle yayın içeriğinin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın ilkeleri kapsamında değerlendirilmelidir. Bu itibarla söz konusu dizinin 09.02.2026 ve 16.02.2026 tarihlerinde yayımlanan ilk ve ikinci bölümlerinin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri kapsamında incelenmesi, ilgili uzmanlar tarafından raporlandırılması ve konunun ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması hususunu arz ederim."