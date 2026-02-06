Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
06.02.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kadının ''Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden'' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fotoğrafın verilme biçimi çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilerek tartışma konusu oldu.

Bir kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Kopardılar seni benden, alacağım olsun bu ecelden" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ: İNSANLAR BU ACILARI YAŞARKEN...

Fotoğrafın yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, paylaşımın biçimi ve verilen pozlar üzerinden eleştirilerde bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İnsanlar bu acıları yaşarken nasıl böyle pozlar verip paylaşım yapabiliyor anlayabilmiş değilim" şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım, sosyal medyada yas, acı ve mahremiyetin nasıl ifade edilmesi gerektiği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, bazıları duyguların ifade edilme biçimini eleştirirken bazıları da paylaşımı kişisel bir yas ifadesi olarak değerlendirdi.

İşte o iki fotoğraf karesi;

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:42:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.