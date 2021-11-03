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Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler - Son Dakika

Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler

03.11.2021 12:11

Antalya'da bir grup genç, arka kapısı açık olan hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içti. Gençlerin o anları kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Antalya Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki tırın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı.

VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.

Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler

Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler - Son Dakika
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