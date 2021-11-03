Antalya Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki tırın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı.
Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tepki çeken görüntüler! Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler - Son Dakika