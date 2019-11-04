Terastan düşen 4 yaşındaki Hiranur öldü

ŞANLIURFA'da oynadığı 4 katlı evin terasından düşen Hiranur Karataş (4) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay bugün sabah saatlerinde Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Hiranur Karataş, oynadığı 4 katlı evin terasından beton zemine düştü. İhbarla gelen ambulansla, ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.