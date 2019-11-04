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Son Dakika Güncel Terastan düşen 4 yaşındaki Hiranur öldü

Terastan düşen 4 yaşındaki Hiranur öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da oynadığı 4 katlı evin terasından düşen Hiranur Karataş (4) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Terastan düşen 4 yaşındaki Hiranur öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da oynadığı 4 katlı evin terasından düşen Hiranur Karataş (4) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay bugün sabah saatlerinde Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Hiranur Karataş, oynadığı 4 katlı evin terasından beton zemine düştü. İhbarla gelen ambulansla, ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, Karataş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
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