Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

26.02.2026 12:48
Diyarbakır'da teravih namazından çıkan bir kişi, ayakkabısını bulamayınca cami görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayın ardından polis ekipleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Diyarbakır'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teravih namazı için camiye gelen kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı, ardından görevlilerin yanına gitti. Görevlilerle tartışan şüpheli, daha sonra 3 personele saldırdı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Bir görevliyi yanlarında 2 çocuk varken iterek yere düşüren, yanlarındaki kadının elindeki çantayı alıp personele fırlatan, daha sonra diğer görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu.

O ANLAR KAMERADA

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Cami görevlileri darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

