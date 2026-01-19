ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde TIR'ın dorsesindeki hurdada çıkan yangını, çevredekiler kürekle kar atarak söndürdü.
Olay, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde meydana geldi. Erzincan'daki programından dönen sanal medya ünlüsü Arif Arifoğulları, karşı yönden gelen hurda yüklü TIR'daki duman ve alevleri görünce selektör yaparak sürücüyü uyardı. Aracını yolun kenarına park eden sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Ellerine kürekleri alanlar dorsede yanan hurdaya kar atmaya başladı. Vatandaşların çabaları sonucu yangın yayılmadan söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tercan'da Yangına Karla Müdahele - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?