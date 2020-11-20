Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir - Son Dakika

Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir
20.11.2020 17:08
23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'terhisler ertelenecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili güvenlik kaynaklarında yapılan açıklamada terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.
Ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından peş peşe getirilen tedbirler kapsamında askerlik sevk tarihlerinin 23-25 Kasım'dan 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'Askerlik terhisleri ertelenecek mi?' sorusu, akıllara geldi. Merak edilen soruya Güvenlik kaynakları yanıt verdi.
TERHİSLER ERTELENECEK Mİ?
Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.
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