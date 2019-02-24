Son Dakika Haberleri: Termal Suyla Çiçek Yetiştiriliyor

Termal Suyla Çiçek Yetiştiriliyor

1 saat önce

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, seracılık faaliyetleri ile kesme çiçek üretimine termal kaynak kullanılarak ısıtılan ve yılın 365 günü bitkisel üretim gerçekleştirilen serada başarılı bir şekilde devam ediyor.

Termal Suyla Çiçek Yetiştiriliyor, System.String[]
Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, seracılık faaliyetleri ile kesme çiçek üretimine termal kaynak kullanılarak ısıtılan ve yılın 365 günü bitkisel üretim gerçekleştirilen serada başarılı bir şekilde devam ediyor.

Karacasu beldesi mevkinde bulunan müdürlük bünyesindeki fidanlık sahasında, kesme çiçek yetiştiriciliğinde dayanıklılığını uzun süre koruyan gerbera, gül, karanfil başta olmak üzere, krizantem, cipso, şebboy ve hüsnüyusuf gibi çiçekler üretiliyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İklimsel özelliğin uygunluğu, ucuz işçilik, ve teknolojik gelişmeler bir araya geldiğinde yüksek gelir kaynağı olan bu bitkiler, toprak asitliği 6,5-7,5 arasında, organik maddece zengin mikro ve makro elementleri dengeli, drenajı yüksek topraklarda çok kolay yetiştirilebiliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Gül Karanfil, Karacasu, Bolu, Kültür Sanat
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