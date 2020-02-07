'Terme Çayı'nı dizginleyecek önlemler - Son Dakika
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'Terme Çayı'nı dizginleyecek önlemler

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl iki kere taşarak 3 köprüyü yıkan, şehir merkezi ve tarım arazilerini sular altında bırakan Terme Çayı üzerine 6 milyon TL'lik yeni bir köprü yapıldı, 1 köprünün de proje çalışması sürüyor.

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Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl iki kere taşarak 3 köprüyü yıkan, şehir merkezi ve tarım arazilerini sular altında bırakan Terme Çayı üzerine 6 milyon TL'lik yeni bir köprü yapıldı, 1 köprünün de proje çalışması sürüyor. Taşkınları önlemek için ırmak yatağının acilen 80 metreye çıkarılması DSİ tarafından rapor edilirken, Salıpazarı Baraj projesi ise devam ediyor.


Samsun'un Terme ilçesinde 22 Haziran ve 23 Ağustos 2019 tarihlerinde Terme Çayı'nın taşması sonucu iki sel felaketi yaşandı. Özellikle 23 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Terme Çayı üzerinde bulunan 3 köprü yıkıldı, sanayi bölgesinde 450 dükkanı su bastı, 10 binlerce hektar tarım arazisi sular altında kaldı, milyonlarca lira maddi zarar oluştu. Samsun- Ordu kara yolunda tekneyle yapılan yolculuk ise hafızalara kazındı.


Sel felaketi sonrası çalışmalara başlayan Terme Belediyesi, okullar bölgesinde 'kullanılamaz' raporu verilen köprünün yerine 83 metre uzunluğunda ve 11 metre eninde, 40 metresi yola çakılı bir durumda olan bir köprü inşa edilmesini sağladı.


"DSİ raporuna göre ırmak yatağının acilen 80 metre genişliğinde olması gerekiyor"


Sel felaketiyle ilgili bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Biz ilçemizde özellikle 22 Haziran ve 23 Ağustos olmak üzere 2 tane büyük sel geçirdik. İnanılmaz bir afet oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Sanayi bölgesi göle döndü, yaklaşık 450 dükkanı su bastı. Birçok mahallemizde konutlarımız su altında kaldı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Terme'de bulunan ırmak yatağının merkezdeki 2 kilometrelik havzasının 40 metre genişliğinde olmasıdır. Devlet Su İşlerinin(DSİ) raporuna göre bu ırmak yatağının acilen 80 metre genişliğinde olması gerekiyor" dedi.


"Salıpazarı Baraj projesi başladı"


Salıpazarı bölgesinde taşkınlığı önlemeye ve bölgedeki su ile ilgili eksikliği gidermeye ilişkin Salıpazarı Barajı projesinin başladığını belirten Başkan Kılıç, "Salıpazarı ilçesine baraj yapılması, Terme şehir merkezi ırmak yatağının 80 metreye çıkarılması halinde ilçemizde bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. 23 Ağustos'ta meydana gelen afette bu yataktan geçen su miktarı saniyede bin 500 metreküpe ulaşmıştı. Hem gündüz hem akşam 2 sel olmuştu. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, burada çalışmalar yapıldı. Irmak yatağının 40 metrelik mesafesinde olan yaklaşık 18 parsel üzerinde 15-16 yapının istimlak edilmesiyle ilgili çalışmayı hızlandırdık. Bu taşkınların önlenmesi için ırmak yatağı 40 metreden 80 metreye çıkarılmalıdır" diye konuştu.


Köprü 6 milyon TL'ye mal oldu


Yeni yapılan köprüyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, "Hükumetimizin, AFAD'ın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genel bütçeden aktardığı para ile köprü 6 milyon TL civarında mal oldu. Mevcut ırmak yatağı 40 metre, köprü ise 83 metre uzunluğunda ve 11 metre enindedir. Köprünün 40 metresi yola çakılı bir durumdadır" şeklinde konuştu.


Yeni köprü çalışması


Geçen yıl ağustos ayında yaşanan selde 2 tane yaya köprüsü, 1 tane de taşıt köprünün yıkıldığını hatırlatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Taşıt köprüsünün yıkılmasıyla ilçe trafiğinde sorunlar yaşandı. O köprünün acilen yapılması gerekiyor. Bununla ilgili hükumetimiz, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılacak köprünün hem yayaya hem de taşıta hitap etmesi açısından çalışmalarımız devam ediyor. Köprüyü eski yıkılan yere değil de onun biraz daha kuzeyine yapmayı planlıyoruz. Burada şehir trafiğini rahatlatacağız. Şu anda zemin etüt çalışmalarına başladık. Yazla birlikte yeni köprünün çalışmasına başlamış olacağız. Yapıldığında ilçe trafiği rahatlayacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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