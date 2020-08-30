Terme'de Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Terme'de Zafer Bayramı kutlandı

Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Terme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Samsun'un Terme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törende Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve askeri personel, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve bürokratlar katıldı. - SAMSUN

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