Son Dakika Haberleri: Terme'deki Altyapı Projesinde Sona Gelindi

Terme'deki Altyapı Projesinde Sona Gelindi

1 saat önce

Terme ilçesinde yapılan altyapı projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Terme'deki Altyapı Projesinde Sona Gelindi, System.String[]
Terme ilçesinde yapılan altyapı projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt ile ilçede altyapı çalışması planlanan Fiskobirlik Caddesi ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası Yeşilyurt'u makamında ağırlayan Kul, ilçenin altyapısını yenileyen projenin bitmek üzere olduğunu söyledi.

İlçenin altyapısının yanında üstyapıyı da yenileyecek olan çalışmaların sürdüğünü anlatan Kul, "Şehir merkezinin ana ulaşım güzergahı noktasında Fiskobirlik Caddesi ve bağlantı yollarının altyapı sorununu çözerek üstyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Günü kurtarmak için değil, memleketi hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürdükleri projelerde önceliklerini Termelilerin sağlığının korunması olarak belirlediklerine işaret eden Kul, "Daha sağlıklı bir Terme" hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Yeşilyurt da ilçelerdeki altyapı sorunlarını çözmek için vatandaşlara söz verdiklerini dil getirerek, "Samsunlu vatandaşlara verdiğimiz sözü yerine getirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koyduk. Samsun'un 17 ilçesine de hizmet götürerek altyapı sorunlarını çözmeye kararlıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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