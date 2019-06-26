Terme'deki selin bilançosu ortaya çıktı - ARŞİV
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SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen selde yapılan hasar tespitlerine göre; 38 mahallede 1770 üreticiye ait yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:29 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Terme
ilçesinde meydana gelen selde yapılan hasar tespitlerine göre; 38 mahallede 1770 üreticiye ait yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar gördü.
Terme ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Taşkın nedeniyle evlerin zemin ve bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı
, Evci
, Karasu
, Hüseyinmescit
, Balsaray, Kazımkarabekir
, Uludere
, Bazlamaç
mahalleleri hasarın boyutu büyük oldu. Samsun
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk hasar tespit çalışmalarına göre; 38 mahallede yaklaşık 60 bin 200 parsel ekili tarım arazisi zarar görürken, 1770 üretici ise mağdur oldu. Selde yaklaşık 13 bin küçükbaşın telef olduğu tespit edildi. Selde hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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