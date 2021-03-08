Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı - Son Dakika

Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı
08.03.2021 18:48
Kahramanmaraş'ta Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde ikinci ünitede yaklaşık 200 derecelik sıcak su hattının patlaması sonucu türbin gözlemcisi Ercan Kılınç sıcak suya maruz kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ambulansa taşınan Kılınç, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar olan Kılınç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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