Terör ile mücadelede farkındalık yaratıldı
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesindeki İngiltere
Fahri Konsolosluğu yetkilileri, terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantı düzenledi.
Marmaris'te düzenlenen 'Terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantıya Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan
, Marmaris İlçe Jandarma
Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya
, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin
, GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, konaklama tesisleri işletmecileri, zabıta personeli, otel güvenlik personeli, iş insanları ve turizmciler katıldı. İngiltere Marmaris Fahri Konsolos Yardımcısı Nazlı Hamitoğlu, sinevizyon eşliğinde şüpheli davranışlı kişiler, şüpheli nesneler, saldırı olasılığına karşı alınabilinecek önlemleri anlattı. Türkçe ve İngilizce sunumu gerçekleştirilen toplantıda 2006 yılında Marmaris'te meydana gelen terör saldırısı hakkında bilgiler verildi.