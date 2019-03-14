Son Dakika Haberleri: Terör Örgütlerine Operasyon

Terör Örgütlerine Operasyon

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah kent genelinde PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatlarıyla hareket ettikleri iddia edilen 5 zanlı yakalandı.

İl merkezi ve Foça ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler de DHKP/C ve MLKP terör örgütleri adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise terör örgütü MLKP adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 60 zanlının yakalandığı, bu operasyonların, terör örgütlerinin kentteki yapılanmalarına büyük darbe vurduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:39 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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