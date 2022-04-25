Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı

25.04.2022 11:07
Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatta olan 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 kişi yakalandı - Son Dakika


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