Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin El Hol kampında bulunan DEAŞ mensuplarıyla işbirliği yapmak için anlaştığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ ile işbirliği, System.String[]

Terör örgütü PKK/ YPG'nin El Hol kampında bulunan DEAŞ mensuplarıyla işbirliği yapmak için anlaştığı ortaya çıktı.


PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla anlaştığı, yapılan anlaşmaya göre anlaşmayı kabul eden DEAŞ mensuplarının üç ay süreyle eğitime tabi tutulacağı, eğitimi bitirmeyi müteakip üç yıl süreyle SDG bünyesinde faaliyet göstereceği, SDG saflarına katılmayı kabul eden DEAŞlıların ailelerinin eğitim süresince kampta tutulup daha sonra serbest bırakılacakları bilgisi alındı.


Şırnak/ Silopi'de 29 Aralık 2019 tarihinde teslim olan dört teröristin ifadelerinde bu hususları belirttikleri, ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin El Hol kampında bulunan ağırlıklı olarak Suriye/Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişinin yüklü miktarda para karşılığı serbest bırakıldığı öğrenildi.


Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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