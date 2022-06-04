Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü) - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)

04.06.2022 17:46

Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

Terör örgütü YPG/ PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü) - Son Dakika
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