Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklıyor - (Kiştar Köyü)

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Terör örgütü YPG/ PKK , sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye 'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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