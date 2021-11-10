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Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor

10.11.2021 16:36

Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor Şırnak'ın Cudi Dağının, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenmesiyle bölge turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağının, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenmesiyle bölge turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Cudi Dağında, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan bölgelerin tanıtılması, turizmin canlandırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, bölgedeki alanların Milli Park ilan edilip korunması için doya hazırladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile birlikte Cudi Dağın Tabiat Parkı ve Milli Park ile ilgili devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

Hz. Nuh gemisinin indiği yer olarak kabul edilen Cudi Dağı Sefine gölgesinde incelemelerde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak'a teşrif ettiklerinde Cudi Dağının Tabiat Parkı ve Milli Park olması için dosya sunduklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Cudi Dağında güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Cudi'nin Milli Park ilan edilmesi talebini Tarım ve Orman Bakanımıza da ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü marifetiyle bu konuda bir çalışma başladı. Şu anda dosyası hazırlanıyor. Yine iki ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüzü de buraya getirdik. Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldiler, nihai tespitlerini yaptılar. Birlikte dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz. Cudi'nin biyolojik çeşitliliği çok fazla, bitki çeşitliliği, hayvan türlerindeki çeşitlilik çok fazladır. Sadece 50 civarında endemik türde bitki var. Bunların iki tanesi de Latince isimleri olmakla birlikte Cudi adı ile isimlendirilmiş. Cudi'de tespit edilen endemik bitkilerdir. Hayvan türleri içerisinde son 50 yıldır nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı (Panthera pardus) geçtiğimiz sene burada görüntülendi. Yaban keçisi, boz ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, çakal, tilki, oklu kirpi, akbaba, kartal, şahin, kınalı keklik gibi 100'lerce tür yine burada yaşıyor. Geçen sene ceylanları salmıştık. Onlar çoğalmaya başladılar. Bu da Cudi'ye adapte olduklarını gösteriyor. Nitekim bunu gördüğümüz için bu sene de 40-50 ceylan salındı, sayı toplamda yüzün üzerine çıktı. Bir yandan da Doğa Koruma ve Milli Parklar kurumumuz aracılığıyla da hem mevcut türlerin korunması hem de bu şekilde zenginleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu zenginlik de bizim Milli Park'tan, Tabiat Parkından konuşabilmemize vesile oluyor. İnşallah Tabiat Parkı olarak ilan edildiğinde burada güvenlik maksatlı yaptığımız yolların yanında etkinlik alanı, kamp alanları, günübirlik ziyaret alanları, vahşi yaşamı kuşları gözlemleme gibi, gözlem alanları, foto safari gibi, trekking gibi alanların ileride yapılmasını şimdiden heyecanla planlıyoruz. Bu dosyalar içerisinde bu başlıklar da yer alacak" dedi.

Cudi'de arkeolojik çalışmalar da olacak

Cudi Dağında arkeolojik çalışmaların da olacağını vurgulayan Vali Pehlivan, "Şu anda arkeolojik kazının ön safhası olan yüzey araştırması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülüyor. Şu an bulunduğumuz yer olan Sefine'den çok bahsettik, bununla birlikte Cudi'nin gerek kuzey gerek güney yamaçları çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyor. Bu uygarlıkların izlerinin tespitiyle ilgili taşlarda kabartmalar var, oyma yapılar, yürüme yolları var. Burada yaşayan medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarmak üzere şu an, ilk etapta yüzey araştırması yapılıyor. Yüzey araştırmasının neticesine göre arkeolojik çalışma yapılabilir görülen ve tavsiye edilen noktalarda da girişimlerimiz olacak. Bununla ilgili de Bakanlığımız nezdinde görüşmeler yapıyoruz. Bakanlık da yüzey araştırmasının bitirilip raporlanmasını bekliyorlar. Hocalarımız burada çalışıyor. Mevsim açısından yaz ayları uygun olduğu için geçtiğimiz yaz aylarında bu çalışmalar belli bir noktaya geldi. Bunun neticesine göre de arkeolojik çalışma boyutuna bakılacak" diye konuştu.

Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cudi Dağı, Şırnak, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terörden arındırılan Cudi Dağı turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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