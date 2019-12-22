Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika

Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor.

6 saat önce

Uzun yıllar terör örgütünün işgali altında kalan kamu binaları, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye'nin Rasulayn kenti büyük değişim yaşıyor.

Uzun yıllar terör örgütünün işgali altında kalan kamu binaları, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye'nin Rasulayn kenti büyük değişim yaşıyor. Bölgede önce ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Ardından terör örgütünün tünel ve hendek açmak için tahrip ettiği cadde ve sokaklar temizlendi. Şimdi de ilçede çevre ve şehircilik hizmetleri yürütülüyor. Hizmetler karşısında halkın da artık yüzü gülüyor. Hizmetler şehircilikle de sınırlı kalmıyor. Zira çocuklar da unutulmadı. Rasulayn ilçesine bağlı Nukra köyü öğrencileri, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Tel Abyad'ta da hayat normale dönüyor. Yerel halk artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Değirmenleri aktif hale getiren SMO bileşenlerinden Ahrar El Şarkiye grubu, toprak mahsulleri ofisinden temin ettiği buğdayı işleyerek 2 bin ton un üretti. Üretilen un sayesinde hem un fabrikaları hem de fırınlar çalışmaya başladı.

(İHA)

Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı
ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici Yılbaşı çekilişinde tüm biletler satılırsa, devletin kasasına 228 milyon TL girecek PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

Son Dakika Haberleri
22:05 Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti - Son Dakika
22:04 Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika
22:02 Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü - Son Dakika
22:00 Gülsin Onay Piyano Günleri başladı - Son Dakika
22:00 İzmir'de ana su borusu patladı, üç büyük ilçede su kesintisi var - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:09:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]