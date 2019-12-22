Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika

Uzun yıllar terör örgütünün işgali altında kalan kamu binaları, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye'nin Rasulayn kenti büyük değişim yaşıyor. Bölgede önce ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Ardından terör örgütünün tünel ve hendek açmak için tahrip ettiği cadde ve sokaklar temizlendi. Şimdi de ilçede çevre ve şehircilik hizmetleri yürütülüyor. Hizmetler karşısında halkın da artık yüzü gülüyor. Hizmetler şehircilikle de sınırlı kalmıyor. Zira çocuklar da unutulmadı. Rasulayn ilçesine bağlı Nukra köyü öğrencileri, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Tel Abyad'ta da hayat normale dönüyor. Yerel halk artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Değirmenleri aktif hale getiren SMO bileşenlerinden Ahrar El Şarkiye grubu, toprak mahsulleri ofisinden temin ettiği buğdayı işleyerek 2 bin ton un üretti. Üretilen un sayesinde hem un fabrikaları hem de fırınlar çalışmaya başladı.

(İHA)