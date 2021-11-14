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Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı - Son Dakika

Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı

14.11.2021 15:33
Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylasında karakovan balı hasadı yapıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylasında karakovan balı hasadı yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer yetkililerle "Pervari balı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 18 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen balın üretildiği Çemikari Yaylası'nda düzenlenen hasat programına katıldı.

Arıcılar Vali Hacıbektaşoğlu'na terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar sonucu huzura kavuşan bölgede gönül rahatlığıyla üretim yaptıklarını belirtti.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu da, bölgede tarım ve hayvancılık gibi arıcılığın da geliştiğini, arıcıların artık yaylalara güvenle çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"Bütün analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor"

Hacıbektaşoğlu, Pervari balının üretim ve kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yıllardır terör belasıyla uğraştık. Devletin ve milletin gücüyle asker, polis ve güvenlik korucularının gece gündüz vatandaşlarımızla omuz omuza verdikleri mücadeleyle terörü bir daha gelememek üzere topraklarımızdan attık, atacağız. Dağlarımızda, yaylarımızda köylülerimiz, arıcılarımız, üreticilerimiz ve memleketimizin güzelliklerini görmeye gelen misafirlerimiz gezebilecek." dedi.

Siirt'in tarım ve hayvancılıkta büyük potansiyeli bulunduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, "Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra Pervari balı, Siirt fıstığı, Zivzik narı bizin önemli marka ürünlerimiz. Bütün analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da geçen yıl bir araya gelen 13 arıcının 10 bin kovanla yüksek kalitede bal üretimi elde etmek için Pervari Bal Kooperatifini kurduğunu söyledi.

Bu yıl 1000 kovandan 3 bin 200 kilogram verim beklediklerini dile getiren Demirhan, balın marka değerini artırmaya yönelik de Dicle Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kabul edilen hibe destekli 1 milyon 750 bin lira bütçeli proje ile bal paketleme tesisi kurulacağını aktardı.

Demirhan, "Prolin değeri kaliteli balda 500-600 iken, Pervari Bal Kooperatifinin yaylada üretmiş olduğu ballarda bu değer 1100'ün üzerinde. Pervari balının marka değerini arttırmamız gerekmekte." ifadelerini kullandı.

Daha sonra arıcı kıyafeti giyen Vali Hacıbektaşoğlu ilk sağımı yaptı.

Programa, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.

Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı
Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı
Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı
Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı
Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı

Toros Dağları, Pervari, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terörden temizlenen Çemikari Yaylasında bal hasadı yapıldı - Son Dakika
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