Teröristlerin inleri yerle bir edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teröristlerin inleri yerle bir edildi - Son Dakika

Teröristlerin inleri yerle bir edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi.

Teröristlerin inleri yerle bir edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi güneyi kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan 1 tanesi toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1 buçuk metre yüksekliğinde olmak üzere toplam 8 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, ev aramalarında ve bahse konu sığınaklar içerisinde 1 adet Glock marka tabanca 1 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet güneş paneli, 20 metre elektrik kablosu, 20 adet çadır direği, 4 adet terörist kıyafeti, 3 adet mekap ayakkabı, 1 adet silah sıfırlama aparatı, 1 adet silah temizleme yağı, 500 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında narkotik tespit köpekleri Engel ve Çiko'nun da kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlar içerisinde; satışa hazır vaziyette 547 kilogram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz - Yakup Ermiş/İHA)

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler

Son Dakika Haberleri
17:16 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni gelişmeleri açıklıyor
17:16 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti-ARŞİV
17:16 EDİRNE Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini zodyak botlarla engelliyor 2
17:16 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
17:16 Kütahya'da toplu ulaşım araçları ile otogarda dezenfekte çalışması yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 17:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teröristlerin inleri yerle bir edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]