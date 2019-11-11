Son Dakika Haberleri: Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde askeri temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı bir motosiklet tespit edilerek etkisiz hale getirilirken, şüpheli kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
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