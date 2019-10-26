MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, "Cumhur İttifakı sayesinde terörle başarılı şekilde mücadele veriliyor." dedi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğrul Gazi Konal, bir yıldır yönetim olarak şehirde görev yaptıklarını anımsattı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Giresun'da da Cumhur İttifakı'nın başarılı şekilde sürdüğünü ifade eden Konal, "Cumhur İttifakımız hamd olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, yine genel başkanımızın da her zaman üzerinde durduğu gibi daha bir kenetlenerek devam ediyor." diye konuştu.

Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na gereken desteği bugüne kadar verdiklerini, vermeyi de sürdüreceklerini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatına da değinen Konal, "Cumhur İttifakı sayesinde terörle başarılı şekilde mücadele veriliyor. Sınır dışında mücadelemiz devam ediyor ve inşallah bitireceğiz." ifadelerini kullandı.