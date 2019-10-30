"Terörle mücadeleye devam ediyoruz"
15 dakika önce
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
(İHA)
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