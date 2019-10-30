Son Dakika Haberleri: "Terörle mücadeleye devam ediyoruz"
Son Dakika Güncel 'Terörle mücadeleye devam ediyoruz'

"Terörle mücadeleye devam ediyoruz"

15 dakika önce

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili, "Çalışmalarımız devam ediyor, terörle mücadelede saniye bile atlamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

(İHA)

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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