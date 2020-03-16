Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu - Son Dakika
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Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu

6 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan, yaklaşık bir yıllık görüşmenin sonucunda teslim olarak ailesine kavuştu.

Terörün elinden kaçtı, ailesine kavuştu, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Delila Mardin kod adlı Zeynep Erkan, yaklaşık bir yıllık görüşmenin sonucunda teslim olarak ailesine kavuştu.


Zeynep Erkan isimli terörist yaklaşık 6 yıl önce terör örgütüne katıldı. Erkan'ın terör örgütüne katılmasının ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerinin yaklaşık 1 yıllık çalışması neticesinde Erkan, ikna edilerek teröristlerin elinden kaçtı. İkna ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu ailesine kavuşan Zeynep Erkan, örgütte kaldığı süreçte yaşadıklarını anlattı. 2014 yılında terör örgütünün kendisini çok farklı tanıtarak kandırdığını, ideolojik bazı fikirlerle adeta beyinin yıkandığını, sonra örgüte katıldığını, örgütte bulunanların çoğunun da bu şekilde oraya götürüldüğünü aktaran Erkan, örgüte katıldıktan sonra orda yaşanan olayların hiç anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.


Psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalmış


Terör örgütü içerisinde kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını vurgulayan Erkan, orda bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini, örgütten kurtulmak isteyen bir çok arkadaşının olduğunu, ancak kaçma gibi bir teşebbüste infaz edilecekleri korkusu yüzünden kaçamadıklarını ifade etti. Erkan ayrıca yöneticileri tarafından teslim olduklarında güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye uğrayacakları konusunda korkutulduklarını söyledi. Yaklaşık bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisi ile görüşen personelden aldığı destek ile jandarmaya teslim olduğunu aktaran Erkan, teslim olduktan sonra da hiç bir kötü muamele ile karşılaşmadığını, aksine kendisine çok iyi davranıldığını dile getirdi. Örgüt içerisindeki arkadaşlarına ve diğer örgüt mensuplarına seslenen Zeynep Erkan, korkmadan herkesin Türkiye cumhuriyeti devletine teslim olmalarını ve kesinlikle kötü muamele ile karşılaşmayacaklarını vurguladı.


Zeynep Erkan daha sonra ailesi ile buluşturuldu. Zeynep, örgüt mensupları ve ailelerine "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın. Burada açlık, kötü muamele ve ölüm korkusu yok" dedi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
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