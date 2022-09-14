Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı! - Son Dakika
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Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı!

14.09.2022 17:09
Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı!

Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon için 40 milyar dolar değer kaybeden ekosistemine yönelik soruşturmanın ardından tutuklama emri çıktı.

Mayıs ayında çöküş yaşamasının ardından yeniden toparlanmaya çalışan LUNA'da sular durulmuyor. Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon için, 40 milyar dolar değer kaybeden kripto ekosistemine yönelik soruşturmanın ardından tutuklama emri çıktı.

Do Kwon için tutuklama emri çıktı, LUNA yeniden düşüşe geçti

Mayıs ayındaki büyük çöküşün ardından yeniden toparlanmaya çalışan LUNA, gelen haberin ardından yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Kripto para, şu anda ise az da olsa toparlanmış durumda. Gelen haberlere göre, Güney Kore'de LUNA kurucusu Do Kwon dahil 6 kişi için tutuklanma kararı bulunuyor.

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Ülkenin sermaye piyasası kurallarını ihlal ettiği yönünde çıkan kararın ardından LUNA kurucusu dahil, kripto ekosisteminde yetkili bulunan 6 kişinin daha kısa süre içerisinde tutuklanması bekleniyor. Kripto paralar ise ayı piyasasında olduğumuz şu günlerde, bu kötü haberden de kötü etkilenmiş gibi görünüyor.

Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı!

LUNA, Mayıs ayında 40 milyar doların üzerinde değer kaybederek büyük bir çöküş yaşamıştı. LUNA'nın çöküşüne, 1 dolar değere sabit olması için tasarlanan TerraUSD (UST) neden oldu. UST, Tether ve USDC'nin aksine ABD doları rezervleriyle desteklenmiyor. Sabit kripto para, bunun yerine Terra blok zincirinin yerel kripto para birimi LUNA'dan destek alıyordu.

LUNA üzerinden alım yapılarak UST, 1 dolara sabitleniyordu. Örnek vermek gerekirse; eğer UST 99 sente düşerse arbitraj tüccarları büyük miktarlarda UST alarak kripto paranın değerini yeniden 1 dolara çıkarıyordu.

Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı!

Bu sistem 8 Mayıs tarihinde tek seferde 2 milyar dolarlık UST'nin çıkarılması ve yüz milyonlarca dolarının satılması ile çöktü. UST, 98 sente düşerken, LUNA'yı UST'ye dönüştürme mekanızması buna ayak uyduramadı. Yaşanan dırumun ardından ise yatırımcıların sisteme olan güveni kayboldu.

Terraform Labs ise bu çöküşün ardından sabit bir token olmadan kripto sistemini yeniden tasarladılar. LUNA, şu anda 2.87 dolar civarından işlem görüyor. Peki siz LUNA ve kurucusu Do Kwon hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Terra (LUNA) kurucusu için tutuklama kararı! - Son Dakika

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