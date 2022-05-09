Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı - Son Dakika
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Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı

09.05.2022 17:27
Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı

Batman'ın Sason ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı renklendirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı renklendirdi.

İlçenin dağlık kesimlerinde doğal ortamda yetişen ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur, gazetecilere, ters lalenin genellikle soğuk iklimlerde yetişen bir bitki türü olduğunu söyledi.

Okudur, ters lalenin çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişen endemik bir bitki olduğunu ifade ederek, "Görselliği muhteşem bir bitki. Geçen yıl da bu yıl da görme fırsatı yakaladım." dedi.

Vatandaşlardan Davut Bozyel de ters laleleri görmek için Batman merkezden ilçeye geldiğini söyledi.

Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı
Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı
Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı
Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı
Ters laleler Batman'da doğaya renk kattı

YORUMLAR
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Batman Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Batman, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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