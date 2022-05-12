TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

SANCAKTEPE'de ters yönden gelen minibüs, park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası aracından dahi inmeyen minibüs sürücüsü, caddeden hızla uzaklaştı.

Namık Kemal Caddesi'nde, geçen salı saat 02.30 sıralarında, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir minibüs, trafik kurallarını hiçe saydı. Ters yönden gelen minibüs, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden ilerlerken çıkış yapan ambulansla karşı karşıya geldi. Ambulansa çarpmamak için ani hamle yapan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

Kaza sonrası minibüsten inmeyen sürücü, hızla caddeden uzaklaştı. Minibüsün çarptığı otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan minibüs sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"20-25 BİN TL MASRAFIMIZ VAR"

Park halindeki otomobilin sahibi Mevlüt Kement, "Ters yönden gelen bir minibüs aracıma vurup, kaçıyor. Yaklaşık 20-25 bin TL'ye yakın hasara neden oldu. Hastaneden ambulans çıkıyor o an ama amacı ambulansa yol vermek değil. Doğrudan aracımıza vuruyor. Çarptıktan sonra hiç durmadan gidiyor" dedi.