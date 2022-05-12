TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

12.05.2022 09:29

SANCAKTEPE'de ters yönden gelen minibüs, park halindeki bir otomobile çarptı.

SANCAKTEPE'de ters yönden gelen minibüs, park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası aracından dahi inmeyen minibüs sürücüsü, caddeden hızla uzaklaştı.

Namık Kemal Caddesi'nde, geçen salı saat 02.30 sıralarında, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir minibüs, trafik kurallarını hiçe saydı. Ters yönden gelen minibüs, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden ilerlerken çıkış yapan ambulansla karşı karşıya geldi. Ambulansa çarpmamak için ani hamle yapan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

Kaza sonrası minibüsten inmeyen sürücü, hızla caddeden uzaklaştı. Minibüsün çarptığı otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan minibüs sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"20-25 BİN TL MASRAFIMIZ VAR"

Park halindeki otomobilin sahibi Mevlüt Kement, "Ters yönden gelen bir minibüs aracıma vurup, kaçıyor. Yaklaşık 20-25 bin TL'ye yakın hasara neden oldu. Hastaneden ambulans çıkıyor o an ama amacı ambulansa yol vermek değil. Doğrudan aracımıza vuruyor. Çarptıktan sonra hiç durmadan gidiyor" dedi.

TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

YORUMLAR
500
Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi hayatını kaybetti Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi hayatını kaybetti Hastane bahçesinde park halindeki otomobil yandı Hastane bahçesinde park halindeki otomobil yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
09:48 HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
09:43 Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
09:11 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?
09:00 Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement