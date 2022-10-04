Tes¸kilat 50. Bo¨lu¨m Fragmanı - Son Dakika
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Tes¸kilat 50. Bo¨lu¨m Fragmanı

04.10.2022 09:43

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilatTeşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat---Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür.

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Teşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat

---

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat her pazar TRT 1'de!

Teşkilat Oyuncuları:

Deniz Baysal Yurtçu

Murat Yıldırım

Turgut Tunçalp

Gürkan Uygun

Ahmet Uğur Say Serdar Yeğin

---

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/ Instagram: https://instagram.com/teskilattrt Twitter: https://twitter.com/teskilattrt

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRT1/

Instagram: https://instagram.com/trt1

Twitter: https://twitter.com/trt1

YouTube: https://www.youtube.com/c/trt1

TRT İzle Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRTizle/

Instagram: https://instagram.com/trtizle

Twitter: https://twitter.com/trtizle

YouTube: https://www.youtube.com/c/trtizle

YORUMLAR
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Mu¨kemmel Es¸les¸me 12. Bo¨lu¨m Fragmanı Mu¨kemmel Es¸les¸me 12. Bo¨lu¨m Fragmanı Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm 1. Ön İzleme Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm 1. Ön İzleme
Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Tes¸kilat 50. Bo¨lu¨m Fragmanı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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