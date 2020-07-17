Tesadüf hayrete düşürdü! İki şehidin yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcıların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan 3 Özel Harekat polisinden Mahmut Bilgin ile insanlı keşif aracının Van'da Artos Dağı'na çarpması sonucu 7 emniyet polisinden Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in sınıf arkadaşı olması tesadüfün böylesi dedirtti. Şehidin babasının albümden çıkardığı fotoğrafta mutlu poz vermiş iki şehit bulunmakta.

İKİ SINIF ARKADAŞIN ORTAK KADERİ

4 yıl önce şehit olan Mahmut Bilgin'in babası emekli polis Yusuf Bilgin (48), oğlunun sınıf arkadaşının Van'daki uçak kazasında şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun, şehit arkadaşı ile yıllar önce sınıfta çektirdikleri fotoğrafları albümden çıkaran Yusuf Bilgin, gözyaşlarını tutamadı. Baba Yusuf Bilgin, oğlunun Şırnak'ta 16 Ocak 2016 tarihinde 2 arkadaşıyla şehit olduğunu belirterek, "Samet evladımız da Mahmut'un Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda sınıf arkadaşıydı. Şimdi Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil. Mahmut ile birlikte 3 özel harekatçı şehit olmuştu. Onların da 3'ü yan yana fotoğrafları vardı. Bunlar tesadüf değil. Samet de okuldan arkadaşıydı oğlumun. Her geldiğinde bizi ziyaret ediyordu. Akşam taziye evine giderken 'Acaba mezarını nerede kazacaklar' diye düşündüm. Eşim de 'inşallah Mahmut'un yanına kazarlar' diye söyledi. Bugün öğrendik, Mahmut'un yanına defnedilecek. Takdiri ilahi" diye konuştu.

YAN YANA DEFNEDİLECEKLER

Şehit Samet Üstüner, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Beypazarı ilçesinde sınıf arkadaşı şehit Mahmut Bilgin'in mezarının yanında toprağa verilecek.