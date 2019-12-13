Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasındaHATAY'ın İskenderun ilçesinde hediyelik aksesuar satışı yapan bir işyerine müşteri gibi giren 2 şüpheliden biri, tezgahtaki 2 bin 500 lira değerinde tesbih çaldı.

Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hediyelik aksesuar satışı yapan bir işyerine müşteri gibi giren 2 şüpheliden biri, tezgahtaki 2 bin 500 lira değerinde tesbih çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit Pamir Caddesi üzerinde 2 şüpheli, cep telefonu kılıfı ve hediyelik aksesuar satışı yapan bir işyerine gündüz saatlerinde müşteri olarak geldi. Çevreyi kontrol eden şüphelilerden biri, işyeri sahibinden cep telefonu için kılıf istedi. Bu sırada diğer şüpheli, işyeri sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilerek tezgaha yakın yerdeki 2 bin 500 lira değerinde 3 adet gümüş tesbihi alıp, cebine koydu. Kılıfı almaktan vazgeçtiklerini belirten şüpheliler, işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bir süre sonra tespihlerin yerinde olmadığını gören işyeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra polise ihbarda bulundu. İşyerine gelen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasında

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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