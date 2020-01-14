TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu - Son Dakika

TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

6 saat önce

Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 9. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirdi.

TESİYAP'ın yeni başkanı Timur Savcı oldu, System.String[]

Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 9. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirdi.

TESİYAP'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek katılımla düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle, "Muhteşem Yüzyıl", "Bir Zamanlar Çukurova", "Söz", "Suskunlar" ve "Kavak Yelleri" gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen Timur Savcı seçildi.

Birliğin yönetim kurulu üyeliklerine ise Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar getirildi.

Genel kurul toplantısında yapımcılar, her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini belirtirken, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamını geliştireceklerini aktardı.

TESİYAP üyelerinin, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hakların korunması ve geliştirmesi için birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapılan genel kurulda, yapımcılar adına her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kuruluna tam temsil yetkisi verildi.

Timur Savcı, İstanbul, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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