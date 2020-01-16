TESİYAP'ın Yeni Başkanı "TİMUR Savcı" Oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESİYAP'ın Yeni Başkanı 'TİMUR Savcı' Oldu - Son Dakika

TESİYAP'ın Yeni Başkanı "TİMUR Savcı" Oldu

14 dakika önce

Türkiye'nin önde gelen sinema filmi ve dizi film yapımcılarının üyesi olduğu TESİYAP, 9. Olağan Genel Kurulu'nu 14 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdi. TESİYAP Genel Kurul'a katılım yüksekti.

TESİYAP'ın Yeni Başkanı

TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Yapımcı TİMUR SAVCI seçildi.

Bugün itibariyle iç piyasada 1,5 Milyar TL büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood'tan sonra dizi ihracatında Dünya sıralamasında ikinci sırasında yer almaktadır. Türk dizileri 150 ülkede toplamda 600 milyon seyirci sayısına ulaşmış durumdadır.

Sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini; sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.

Genel Kurul'da TESİYAP üyeleri, yapımcılar adına her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kurulu'na tam temsil yetkisi verdi.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildiler.

Timur Savcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:33 Kaynak: Bültenler
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