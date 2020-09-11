TESK Genel Başkanı Palandöken: "Borçlar yıl sonuna kadar ertelenmeli"

Esnafın ve sanatkarların ertelenen kredi, SGK ve Bağ-Kur gibi borçlarının ödeme zamanının geldiğini ancak pandeminin yeniden artması sebebiyle esnaf ve sanatkarların zor bir süreçten geçtiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu zor dönemde öncelikli talebimiz esnafın günü gelen borçları yıl sonuna kadar ertelenmelidir" dedi.

Pandeminin en çok esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi süreci dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi esnafımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski kazancına ulaşamadı. Hal böyle iken kira, faturalar, vergiler, prim ödemeleri, kredi ödemeleri arttı ve bu borçların ödenmesi imkansız bir hale dönüştü. Yeniden artış gösteren bu pandemi ortamında ertelenen borçların ödenmesi şu an için mümkün görünmüyor. Bu noktada acil yapılması gereken yıl sonuna kadar mevcut borçların yeniden ertelenmesi ve esnafın rahat nefes alması sağlanmalıdır" diye konuştu. - ANKARA