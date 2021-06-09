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TESK Başkanı Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

09.06.2021 09:49
TESK Başkanı Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreye karşı topyekun duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevreye karşı topyekun duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya genelinde yaşanan çevre kirliliğinin yaşamı tehdit ettiğine dikkati çekti.

Çevre kirliliğinin yalnızca insanları değil, hayvan ve bitkiler ile ekosistemdeki tüm canlıların yaşamını etkilediğini belirten Palandöken, "Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği, kuraklık, kirlenen denizler, azalan ormanlar, verimsizleşen topraklar hepimizin hayatını olumsuz etkiliyor. Nitekim her geçen gün çevre problemleri daha çok artarken, hava, su ve toprak kirliliği çok sayıda canlı neslinin tükenmesine sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkede çevre yönetimi alanında güzel gelişmeler yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde düzenli depolama sahalarının, atık su arıtma tesislerinin sayısı artmakta, altyapı güçlendirilmekte ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılmaktadır. Bu gelişmelerin yanında çevre kirliliği halen artıyor, havamız, toprağımız ve suyumuz gün geçtikçe kirlenmeye devam ediyor. Örneğin Marmara Denizi'ni saran müsilaj giderek yayılarak deniz altındaki hayatı tehdit ediyor. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası vesilesiyle denizlerimizin ve ülkemizin bu tehditten bir an evvel kurtulmasını temenni ediyorum. Çevreye karşı topyekun duyarlılığımızı artırmalı, çevre bilincimizi geliştirmeli ve yanlış alışkanlıklarımızdan vazgeçerek doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm insanlığın çevreye duyarlılığı kritik önem arz etmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz doğa hiçbirimizin ebedi mülkiyeti değil, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımızdır."

TESK Başkanı Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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