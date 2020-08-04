TESK Genel Başkanı Palandöken: "Mobilyada dünyada ilk 5'e girmeliyiz"

Mobilya sektöründe ulaşılan seviyelerin çok iyi olduğunu fakat yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemiz mobilya sektöründe dünyada çok önemli bir tedarikçi konumunda. Dünyanın 12. Büyük ihracatçısıyız. Bu seviye çok güzel ve çok başarılı fakat yeterli değil. Mobilyacılarımızı ilk 5'e sokacak adımlar atılmalı. En önemlisi el üretimi yapan mobilyacılık esnafına özel teşvikler verilerek desteklenmeli" dedi.

"Mobilya sektörümüz bizi daha da gururlandırmalı"

Üretim ve ihracat konusunda dünya sıralamasının ilk 5'e çekilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Pandemi süreci mobilya sektörümüzü de sekteye uğratmıştı fakat yılın ilk 6 ayı sonunda yine eski günlerine döndü. Öyle ki, bu 6 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1 buçuk milyon dolar oldu. Cari açığa büyük katkıda bulunan, dünyada ülkemizin adını her yerde duyuran mobilya sektörümüzün bu başarısı çok sevindirici. Dünyanın 13. büyük mobilya üreticisi, 12. büyük ihracatçısı konumundayız. Fakat bu seviyeyi ilk 5'e çekmememiz için hiçbir sebep yok. Ankara siteler, Bursa İnegöl gibi dört bir yandaki mobilyacı esnafımızın bizi daha da gururlandırması için teşvikler verilmeli. Dünyaya ihraç edilen dizi ve filmlerin çekimlerinde mobilyalarımız daha fazla ve daha detaylı şekilde işlenmeli" diye konuştu. - ANKARA