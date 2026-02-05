TESK\'ten Deprem Anması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Palandöken, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu büyük felakette kaybettiğimiz camiamızın kıymetli isimlerinden Hatay ESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz ile Birlik Genel Sekreteri Arzu Oğuz Mutlu'yu da rahmet ve saygıyla anıyorum. Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acılar hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremin olduğu andan itibaren halkımızın yanında olan, aralıksız olarak yardım ve çalışmalarına devam eden devletimize Allah zeval vermesin. Bu felaket bizlere dayanışmanın, tedbirin ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ANKARA