Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Eksper Havuzu" Önerisi

TESK'ten "Eksper Havuzu" Önerisi

35 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnafın, sigorta şirketlerinin uygulamaları nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, "Sigorta eksperlerinin tespit ücretlerinin tarafsız olması için Hazine ve...

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnafın, sigorta şirketlerinin uygulamaları nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, "Sigorta eksperlerinin tespit ücretlerinin tarafsız olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde eksper havuzu oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, tarifelerin altında fiyat veren sigorta şirketleri ve eksperlerinin oto tamirci esnafını mağdur ettiğini savundu.

Sigorta şirketlerinin hasarlı araç sahiplerini arayıp anlaşmalı oldukları servislere yönlendirerek tarafsızlık ilkesine uymadığını aktaran Palandöken, "Sigorta şirketleri tarafından orijinal ve eşdeğer parça özelliği taşımayan markasız, barkodsuz ve uygunluk belgeleri bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek takılması, araç muayenelerinde sorunlara sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sigorta eksperlerinin tespit ücretlerinin tarafsız olması bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde eksper havuzu oluşturulmasını önerdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:43 Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Ekonomi
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