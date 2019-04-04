Tesob ile Vakıf Katılım Bankası Arasında Protokol İmzalandı

Trabzon
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Vakıf Katılım Bankası
arasında esnaf ve sanatkarların bankanın kredi ve diğer ürünlerinden uygun koşullarda yararlanması için protokol imzalandı.
TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, TESOB Başkanı Metin Kara
ve Vakıf Katılım
Bankası Trabzon Şube Müdürü Cemil Güner arasında protokol imzalandığı bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kara, TESOB olarak esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Vakıf Katılım Bankası ile imzaladıkları protokolün esnaf ve sanatkarlar açısından önemli olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:
"Gerek bu zor günleri atlatmak isteyen gerekse her türlü güçlüğe rağmen işini büyütmeyi amaçlayan esnaf ve sanatkarlarımıza Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kanalıyla can suyu diye nitelendirebileceğimiz finansal destekleri vermeye çalışıyoruz. Bankalarımız da çeşitli ürünlerinde esnaf ve sanatkarlara özel destekler sunuyor. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz."
Güner ise protokol kapsamında TESOB üyesi esnaf ve sanatkarlara işletme kredisi, iş yeri finansmanı, taksitli ticari araç, ticari gayrimenkul ve ticari makine finansmanı başta olmak üzere çeşitli kredi ve bankacılık ürünlerinde uygun koşullar sağlayacaklarını belirtti.