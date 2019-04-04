Son Dakika Haberleri: Tesob ile Vakıf Katılım Bankası Arasında Protokol İmzalandı

Tesob ile Vakıf Katılım Bankası Arasında Protokol İmzalandı

17 dakika önce

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında esnaf ve sanatkarların bankanın kredi ve diğer ürünlerinden uygun koşullarda yararlanması için protokol imzalandı.

Tesob ile Vakıf Katılım Bankası Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile Vakıf Katılım Bankası arasında esnaf ve sanatkarların bankanın kredi ve diğer ürünlerinden uygun koşullarda yararlanması için protokol imzalandı.

TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, TESOB Başkanı Metin Kara ve Vakıf Katılım Bankası Trabzon Şube Müdürü Cemil Güner arasında protokol imzalandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kara, TESOB olarak esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Vakıf Katılım Bankası ile imzaladıkları protokolün esnaf ve sanatkarlar açısından önemli olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

"Gerek bu zor günleri atlatmak isteyen gerekse her türlü güçlüğe rağmen işini büyütmeyi amaçlayan esnaf ve sanatkarlarımıza Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kanalıyla can suyu diye nitelendirebileceğimiz finansal destekleri vermeye çalışıyoruz. Bankalarımız da çeşitli ürünlerinde esnaf ve sanatkarlara özel destekler sunuyor. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz."

Güner ise protokol kapsamında TESOB üyesi esnaf ve sanatkarlara işletme kredisi, iş yeri finansmanı, taksitli ticari araç, ticari gayrimenkul ve ticari makine finansmanı başta olmak üzere çeşitli kredi ve bankacılık ürünlerinde uygun koşullar sağlayacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Trabzon, Vakıf Katılım Bankası, Güncel
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